Ex tribunale, una scuola di Alta specializzazione e la facoltà di giurisprudenza al suo interno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dedi Erika Noschese Una scuola di Alta specializzazione e la facoltà di giurisprudenza. Potrebbe essere questa la nuova destinazione d'uso dell'ex tribunale di Salerno. Questa mattina è infatti in programma il consiglio comunale che vede, tra i punti all'ordine del giorno, proprio la nuova destinazione d'uso dell'ex Palazzo di Giustizia. Stando a quanto emerge, la proposta è dunque la scuola di Alta specializzazione mentre il primo piano della struttura resta di proprietà dell'avvocatura. Non si esclude possa essere inserito anche attrattività museali ma al momento è tutto work in progress.

