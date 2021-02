(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Sulla giustizia bisognerà intraprendere azioni innovative" per "migliorare l'efficienza civile e penale" e ottenere "un, diincon gli altri Paesi europei”. Così il premier Mario, nel corso della replica in Aula alla Camera.

La7tv : #omnibus L'analisi di @AugustoMinzolin sul nuovo governo #Draghi: 'Il cambiamento era necessario, lo dicevo da più… - M5S_Europa : #Draghi: condividiamo l’approccio europeista al fenomeno migratorio. Da anni il #M5S chiede la modifica del Regolam… - La7tv : #lariachetira @VeroDeRomanis (economista): 'Mario #Draghi ha detto che le risorse sono sempre scarse. La maggior pa… - TV7Benevento : Draghi: 'serve processo giusto e di durata ragionevole, in linea con Ue'... - Giovannaconfal6 : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Faraone:'Il Ponte sullo stretto non serve più. Il Mes(sia) Draghi ci farà camminare sulle acque' -

Bene il richiamo di"forte e corretto alla responsabilità nazionale, la fratellanza e la ... rimaniamo forze alternative ma ora" al governo " oltre alle parolela coerenza dei ...... è evidente che se c'è un abbassamento dei tassi di interess il Mesmeno. A fare lezioni di finanza pubblica aio non mi ci metto", ha aggiunto. 18 febbraio 2021Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Nella lotta alla corruzione è "centrale il ruolo dell'Anac" ma "molto resta da fare in vista della prevenzione oggi perseguita attraverso meccanismi ancora troppo formali, ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Sulla giustizia bisognerà intraprendere azioni innovative" per "migliorare l'efficienza civile e penale" e ottenere "un processo giusto, di durata ragionevole in linea con ...