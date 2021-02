Draghi fa il pieno di voti al Senato: e oggi va alla Camera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 febbraio 2021 - Dopo aver incassato un'ampia maggioranza al Senato con 262 voti a favore, il governo Draghi oggi si appresta a chiedere la fiducia alla Camera. Un voto favorevole che appare ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 febbraio 2021 - Dopo aver incassato un'ampia maggioranza alcon 262a favore, il governosi appresta a chiedere la fiducia. Un voto favorevole che appare ...

Tommasolabate : “Pieno rispetto del diritto dei rifugiati”. E Giorgetti annuisce. #Draghi #Senato - ricpuglisi : L'intervista postdatata di @renatobrunetta e la notizia falsa sull'ospedale 'pieno di varianti': robe da matti al… - sandrogozi : Non c’è sovranità nella solitudine: ottimo #Draghi ! ???? può e deve essere protagonista della costruzione di un’… - teobaratto90 : RT @ricpuglisi: L'intervista postdatata di @renatobrunetta e la notizia falsa sull'ospedale 'pieno di varianti': robe da matti al @Corriere… - milano_raffaela : RT @SaveChildrenIT: Bambini e bambine siano in cima alle priorità del governo, hanno sofferto troppo per la pandemia. Serve unità per un pi… -