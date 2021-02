Didattica Digitale, La Preoccupazione di Faraone: Aumenta Le Diseguaglianze (Di giovedì 18 febbraio 2021) Davide Faraone, senatore di Italia Viva, interviene al Senato e parla della situazione in cui versa la scuola e di Didattica Digitale. “C’è in atto un’emergenza educativa. Importante è il prima possibile in classe. La Didattica Digitale è una stortura e Aumenta le Diseguaglianze” dichiara. “Dobbiamo, però, ringraziare i docenti e gli studenti che hanno Leggi su youreduaction (Di giovedì 18 febbraio 2021) Davide, senatore di Italia Viva, interviene al Senato e parla della situazione in cui versa la scuola e di. “C’è in atto un’emergenza educativa. Importante è il prima possibile in classe. Laè una stortura ele” dichiara. “Dobbiamo, però, ringraziare i docenti e gli studenti che hanno

varesenews : Regione Lombardia e INDIRE insieme per una vera didattica digitale integrata - ParoleOstili : RT @RomaSette: #AncheIoInsegno: la prima piattaforma didattica per la cittadinanza digitale. Un database in continuo aggiornamento, che met… - RomaSette : #AncheIoInsegno: la prima piattaforma didattica per la cittadinanza digitale. Un database in continuo aggiornamento… - Digital_Day : Novità eccezionali per le scuole che però tremano: molte funzioni saranno appannaggio delle versioni a pagamento. - ilburlone23 : Professori in delirio, lamentano uno stress dovuto alla Didattica-Digitale mista. Stress ripagato da una base di 18… -