Cristianesimo e islam, verso lo storico incontro tra il Papa e l’ayatollah Al-Sistani (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quello tra Papa Francesco e il grande ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani previsto a Najaf, in Iraq, sabato 6 marzo, sarà 'un grande incontro mistico e spirituale', secondo la teologa musulmana sciita Shahrzad Houshmand, che in questa intervista spiega il nucleo teologico dello sciismo, le differenze dal sunnismo, e le sintonie tra questo ramo dell`islam, minoritario nel mondo ma maggioritario in Iran e Iraq, e il Cristianesimo cattolico. Sul viaggio di Jorge Mario Bergoglio - il primo Pontefice a recarsi nella terra dove, secondo la tradizione, nacque Abramo, il patriarca di ebraismo, Cristianesimo e islam - incombono diverse ombre. La pandemia, innanzitutto, che rischia di limitare sostanzialmente l'incontro fisico tra il Pontefice e la ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quello traFrancesco e il grande ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-previsto a Najaf, in Iraq, sabato 6 marzo, sarà 'un grandemistico e spirituale', secondo la teologa musulmana sciita Shahrzad Houshmand, che in questa intervista spiega il nucleo teologico dello sciismo, le differenze dal sunnismo, e le sintonie tra questo ramo dell`, minoritario nel mondo ma maggioritario in Iran e Iraq, e ilcattolico. Sul viaggio di Jorge Mario Bergoglio - il primo Pontefice a recarsi nella terra dove, secondo la tradizione, nacque Abramo, il patriarca di ebraismo,- incombono diverse ombre. La pandemia, innanzitutto, che rischia di limitare sostanzialmente l'fisico tra il Pontefice e la ...

