Covid | in Calabria scuole chiuse per 2 settimane per vaccinare i docenti

(Di giovedì 18 febbraio 2021)di ogni ordine e gradoindalla prossima settimana, per due, per consentire la vaccinazione del personale docente. Lo ha annunciato il governatore Nino Spirlì in diretta su Facebook, spiegando che il provvedimento è stato deciso in concomitanza con l'inizio della somministrazione delle prime dosi di vaccino(LIVEBLOG - NUMERI PANDEMIA) al personale docente. "Abbiano iniziato – ha detto il presidente della Regione – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo ada lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che lerimanganoper la durata della vaccinazione. Per59mila operatori serviranno 2-3...

MessinaMag : Sono questi i dati giornalieri…, del 18 febbraio 2021… relativi all’epidemia da Covid-19 in Calabria, comunicati da… - statodelsud : Covid:Calabria, 166 positivi e 2 morti, calo ricoveri medici - Pino__Merola : Covid:Calabria, 166 positivi e 2 morti, calo ricoveri medici - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid Messina: avviato l'iter di decadenza per il dg dell'Asp Paolo La Paglia) è stato pubblica… - FelicePerri : COVID-19, BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 18 FEBBRAIO 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calabria

... sono ricomprese: in zona gialla :, Campania, Basilicata, Emilia - Romagna, Friuli - ...dell'Iss e del Ministero che sono alle prese anche con il diffondersi delle varianti del: in Fvg ......pandemia- 19 . L'Esecutivo , su indicazione dell'assessore Gianluca Gallo , ha poi nominato il dirigente regionale, Salvatore Siviglia, nuovo commissario dell'Agenzia della Regione...Dai 23.794 tamponi processati nelle ultime 24 ore ed in particolare dai 9.412 molecolari sono emersi 484 nuovi positivi. Nuovi positivi 484 Fra le province sempre in testa per nuovi positivi Palermo c ...Dunque la nostra risulta come la provincia italiana più colpita dalla circolazione del Sars-Cov2 (la media è superiore al 5 per cento). La nostra provincia è seguita da quella autonoma di Bolzano e po ...