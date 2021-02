Amici 20: Martina rifiuta un regalo di Aka7even, lui vuole lasciare il programma (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il cantante sta pensando di lasciare il programma per i suoi problemi con la ballerina. Ecco che cosa è successo Amici 20: Martina rifiuta il regalo di Aka7even Nelle prime settimane di Amici 20 sono sbocciati alcuni amori tra i ragazzi. Giulia ha dato il suo primo bacio a Sangiovanni, Deddy e Rosa vivono la loro relazione tra la forte gelosia di lei e anche Martina e Aka7even vivono una storia complicata. Infatti, da un amore travolgente lei si è interessata a Raffaele e per questo ha chiuso con Aka. Poi se ne è pentita ed è tornata sui suoi passi per poi lasciarlo di nuovo. La ballerina continua ad essere abbastanza fredda nei confronti del cantante e lui continua a isolarsi e piangere per lei. Luca (vero nome di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il cantante sta pensando diilper i suoi problemi con la ballerina. Ecco che cosa è successo20:ildiNelle prime settimane di20 sono sbocciati alcuni amori tra i ragazzi. Giulia ha dato il suo primo bacio a Sangiovanni, Deddy e Rosa vivono la loro relazione tra la forte gelosia di lei e anchevivono una storia complicata. Infatti, da un amore travolgente lei si è interessata a Raffaele e per questo ha chiuso con Aka. Poi se ne è pentita ed è tornata sui suoi passi per poi lasciarlo di nuovo. La ballerina continua ad essere abbastanza fredda nei confronti del cantante e lui continua a isolarsi e piangere per lei. Luca (vero nome di ...

