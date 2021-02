Tre mesi di PlayStation 5 e Xbox Series X - editoriale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Erano gli ultimi giorni di ottobre quando la next-gen ha iniziato a serpeggiare fra le pagine di Eurogamer. Era il 27 del mese per l'esattezza, a Milano una giornata illuminata da un sole grigio, quando il corriere ci ha consegnato il gigantesco pacchetto che conteneva l'enorme PlayStation 5 con lettore che avremmo testato ai fini della recensione. Per il resto, più o meno, sapete com'è andata. L'abbiamo scartata, abbiamo montato la basetta, abbiamo verificato che il cavo fosse un HDMI 2.1, abbiamo tentato in ogni modo di farla stare nel mobiletto sotto il TV. Nel corso delle settimane successive abbiamo iniziato a mettere alla prova i titoli della line-up, ripescando qualche colosso dai meandri della retrocompatibilità e soppesando le qualità delle prime nuove esclusive di casa Sony. Nel frattempo, dietro le quinte, è arrivata anche una Xbox ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Erano gli ultimi giorni di ottobre quando la next-gen ha iniziato a serpeggiare fra le pagine di Eurogamer. Era il 27 del mese per l'esattezza, a Milano una giornata illuminata da un sole grigio, quando il corriere ci ha consegnato il gigantesco pacchetto che conteneva l'enorme5 con lettore che avremmo testato ai fini della recensione. Per il resto, più o meno, sapete com'è andata. L'abbiamo scartata, abbiamo montato la basetta, abbiamo verificato che il cavo fosse un HDMI 2.1, abbiamo tentato in ogni modo di farla stare nel mobiletto sotto il TV. Nel corso delle settimane successive abbiamo iniziato a mettere alla prova i titoli della line-up, ripescando qualche colosso dai meandri della retrocompatibilità e soppesando le qualità delle prime nuove esclusive di casa Sony. Nel frattempo, dietro le quinte, è arrivata anche una...

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'A me spiace dover constatare che i consulenti di Speranza non abbiano, per esempio, detto al mini… - amnestyitalia : #Turchia Oggi un’avvocata per i diritti umani che ha combattuto per oltre 30 anni contro l’ingiustizia è diventata… - VittorioSgarbi : «Si impara molto di più vedendo quadri per tre mesi, che non studiando libri per tre anni». («Diario della Capra»,… - Marta42591029 : RT @Martina92403763: La storia d'amore più bella di tutti i GF. Non viene risaltata né mostrata. Tre mesi intensi, vissuti, pieni di amor… - BakshDark : @YellowLorca TRE MESI? DOVE? -