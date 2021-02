Sanremo: positivo al Covid Moreno degli Extraliscio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il primo caso di positività al festival di Sanremo: è Moreno il frontman degli Extraliscio. Mancano poco meno di due settimane all’inizio del festival di Sanremo, il festival più amato di Italia e mandato in onda in Eurovisione, e al Teatro Ariston uno dei membri della band degli Extraliscio, Moreno Conficconi, detto il Biondo, è risultato positivo al Coronavirus. Al test si era sottoposto prima di entrare in teatro per le prove, come da protocollo sanitario anti-Covid. La notizia, anticipata dal sito del Secolo XIX, è stata confermata all’Adnkronos da ambienti del festival. Per la band, che è in gara a al festival di Sanremo, è scattato l’isolamento in attesa che il componente risultato ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il primo caso di positività al festival di: èil frontman. Mancano poco meno di due settimane all’inizio del festival di, il festival più amato di Italia e mandato in onda in Eurovisione, e al Teatro Ariston uno dei membri della bandConficconi, detto il Biondo, è risultatoal Coronavirus. Al test si era sottoposto prima di entrare in teatro per le prove, come da protocollo sanitario anti-. La notizia, anticipata dal sito del Secolo XIX, è stata confermata all’Adnkronos da ambienti del festival. Per la band, che è in gara a al festival di, è scattato l’isolamento in attesa che il componente risultato ...

