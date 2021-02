Real Madrid | che show in allenamento! Tacco di Isco e super gol di Modric

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - SkySport : Real Madrid, proseguono i lavori allo stadio: ecco come sarà il nuovo Bernabeu. VIDEO - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i bianconeri nella… - Zietto13_ : RT @OptaPaolo: 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i bianconeri nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Sky Sport

Commenta per primo Everton e Manchester United pensano al centrocampista uruguaiano Federico Valverde , 22 anni, in scadenza nel 2025 con ilGli andalusi sono in forma stratosferica: la loro ultima sconfitta è quella del 5 dicembre, arrivata in casa contro il, e da quel momento contando tutte le competizioni sono arrivate 18 ...Il Barcellona resta sulla scia del Real Madrid. Prova di forza dei blaugrana sul campo dell'Elche, con un 6-0 che non ammette ...La partita Betis - Getafe di Venerdì 19 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 24° giornata de LaLiga ...