Paura per il Principe Filippo, ricoverato in ospedale: come sta il consorte della Regina Elisabetta? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Durante la serata di ieri, il popolo britannico è venuto a conoscenza del ricovero del Principe Filippo. La notizia di un ricovero è di per sé preoccupante, ma lo è ancor di più se riguarda un uomo di 99 anni. Per prevenire la diffusione di rumor e voci non controllate, un portavoce di Buckingham Palace ha confermato il ricovero del marito della Regina, ma ha anche tranquillizzato i sudditi di sua maestà. Questo, infatti, ha riferito che il ricovero è stato chiesto dal medico personale del duca di Edimburgo a scopo precauzionale, dopo un piccolo malore nel corso della serata: “Sua altezza reale il Duca di Edimburgo è stato ammesso all’ospedale Enrico VII di Londra. Il ricovero del Duca è a scopo precauzionale, su consiglio del dottore reale dopo un piccolo malore”. Lo stesso portavoce ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Durante la serata di ieri, il popolo britannico è venuto a conoscenza del ricovero del. La notizia di un ricovero è di per sé preoccupante, ma lo è ancor di più se riguarda un uomo di 99 anni. Per prevenire la diffusione di rumor e voci non controllate, un portavoce di Buckingham Palace ha confermato il ricovero del marito, ma ha anche tranquillizzato i sudditi di sua maestà. Questo, infatti, ha riferito che il ricovero è stato chiesto dal medico personale del duca di Edimburgo a scopo precauzionale, dopo un piccolo malore nel corsoserata: “Sua altezza reale il Duca di Edimburgo è stato ammesso all’Enrico VII di Londra. Il ricovero del Duca è a scopo precauzionale, su consiglio del dottore reale dopo un piccolo malore”. Lo stesso portavoce ...

