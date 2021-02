Paolo Damilano: “In discorso di Draghi stesso spirito del mio progetto per Torino” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il candidato del centrodestra a sindaco di Torino Paolo Damilano commenta il discorso che il premier Mario Draghi ha tenuto questa mattina al Senato per il voto di fiducia. Lo fa citando le parole dello stesso Draghi in cui si fa accenno alle persone in difficoltà economica a causa della pandemia e si ringrazia chi in questi mesi ha combattuto in prima linea. “Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio e li ringraziamo. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare, nel più ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il candidato del centrodestra a sindaco dicommenta ilche il premier Marioha tenuto questa mattina al Senato per il voto di fiducia. Lo fa citando le parole delloin cui si fa accenno alle persone in difficoltà economica a causa della pandemia e si ringrazia chi in questi mesi ha combattuto in prima linea. “Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio e li ringraziamo. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare, nel più ...

