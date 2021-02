Ora pure la Raggi chiede il voto su Rousseau. Per blindare la sua candidatura (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – “E’ il momento che la base M5S si esprima sulla mia candidatura a Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo”: così il sindaco della Capitale Virginia Raggi chiede il voto su Rousseau. “Credo che, a poco più di tre mesi dal voto, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica”. In un post su Facebook, la Raggi temendo che il M5S possa giocarle brutti scherzi, magari puntando su un altro nome in accordo con il Pd, ribadisce di essere la candidata ufficiale dei 5 Stelle. Il vittimismo preventivo della “sindaca”: “Il mio pensiero va anche a Conte” ”Lo scorso anno, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – “E’ il momento che la base M5S si esprima sulla miaa Roma. Basta ambiguità e giochi di palazzo”: così il sindaco della Capitale Virginiailsu. “Credo che, a poco più di tre mesi dal, sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini: siamo tutti ormai stanchi dei giochetti da vecchia politica”. In un post su Facebook, latemendo che il M5S possa giocarle brutti scherzi, magari puntando su un altro nome in accordo con il Pd, ribadisce di essere la candidata ufficiale dei 5 Stelle. Il vittimismo preventivo della “sindaca”: “Il mio pensiero va anche a Conte” ”Lo scorso anno, mi sono candidata in piena trasparenza. Vorrei la stessa chiarezza da parte di tutti e non leggere retroscena o assistere, ...

