Ora per Arcuri sono guai: sequestri per 70 milioni della maxi commessa delle mascherine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La sua posizione di supercommissario ha iniziato a scricchiolare con il cambio di governo, ma dall’interno tutti assicurano che non verrà toccato. Al massimo solo ridimensionato. Però dei danni prodotti da Domenico Arcuri si continua a parlare, dai banchi a rotelle al ritardo sui vaccini, passando per le primule e le “strane” commesse di mascherine. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che ci sono delle importanti novità. Nell’ambito dell’inchiesta promossa dalla procura di Roma sulla maxi commessa di mascherine dalla Cina, il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza ha effettuato sequestri per 70milioni di euro. Cosa c’è dietro?



