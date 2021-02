Nuovo cambio colore per l’Italia | il Cts propone più restrizioni

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Davanti al continuo aumento di casi in Italia, unper il paese era prevedibile. Decisamente a favore, è il Cts, il quale starebbe appunto valutando la necessità di maggiori. LE REGIONI A RISCHIO – Tra qualche giorno dovrebbero arrivare i prossimi dati sulla curva dei contagi. In funzione di questo potrebbero L'articolo

kaylua80 : @EugenioGiani Bravo, qui si deve correre e lo state facendo, il cambio di passo dal predecessore è evidente, a ques… - TotoeCalcio : Prossima #Schedina #Totocalcio #Turchia. Chiude venerdì. Giocato reale attuale. Per ora quasi da tripla la partita… - ilquotidianoweb : #Calcio Dopo le dimissioni di Galfano arriva a #ViboValentia il nuovo allenatore Giorgio Roselli chiamato a guidare… - CuoreEconomico : Trasporti, Assessore Berrino: “Aziende al collasso, auspico cambio di passo dal nuovo ministro” | cuoreeconomico… - ESG89_Group : Trasporti, Assessore Berrino: “Aziende al collasso, auspico cambio di passo dal nuovo ministro” | cuoreeconomico… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo cambio

La Repubblica

... ministro dell'Interno: " Ha cancellato i decreti Sicurezza, che ha reso dil'Italia il campo ... glieli daremo senza chiedere nulla in. Ma stia attento a non farsi commissariare ". (agg. ...Un approccio alla scuola che ilPremier ha di certo coordinato con il Ministro dell'... ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo , sulla gestione della pandemia ha dichiarato: 'Occorre undi ...Motorola rinnova i propri smartphone di gamma media con gli interessanti modelli Moto G10 e Moto G30. Ecco tutti i dettagli.Il Consiglio comunale all’inizio della seduta di ieri, martedì 16 febbraio 2021, ha dibattuto sulla sostituzione dei membri delle commissioni I e IV alla luce della nomina in giunta delll’ex consiglie ...