Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un bambino: è il 13esimo nipote per Silvio Berlusconi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli aspettano un bambino. La coppia si è sposata lo scorso 7 ottobre a Milano dopo nove anni di fidanzamento e ora è in attesa del primo figlio, come rivela Chi. Si tratta del tredicesimo nipote per Silvio Berlusconi. 32 anni lui, 31 lei, i due hanno sempre tenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini è in grado di rivelare che Federica è entrata nel quarto mese di gravidanza. La coppia, che si è laureata alla Bocconi (lui in Economia e lei in Giurisprudenza) si era conosciuta durante una serata con gli amici in un noto locale milanese. Luigi, terzogenito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021)e la moglieun. La coppia si è sposata lo scorso 7 ottobre a Milano dopo nove anni di fidanzamento e ora è in attesa del primo figlio, come rivela Chi. Si tratta del tredicesimoper. 32 anni lui, 31 lei, i due hanno sempre tenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini è in grado di rivelare cheè entrata nel quarto mese di gravidanza. La coppia, che si è laureata alla Bocconi (lui in Economia e lei in Giurisprudenza) si era conosciuta durante una serata con gli amici in un noto locale milanese., terzogenito di ...

