Laporta: «Messi genera il 30% delle entrate del Barça» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex presidente del Barcellona Joan Laporta (candidato in vista delle prossime elezioni) ha detto che farà «tutto il possibile per trattenere Messi a Barcellona». Lo ha raccontato a Sky Sport, parlando del futuro della stella argentina. Il contratto di Lionel Messi scadrà alla fine di giugno del 2021 e alcuni club – tra i quali L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex presidente del Barcellona Joan(candidato in vistaprossime elezioni) ha detto che farà «tutto il possibile per trattenerea Barcellona». Lo ha raccontato a Sky Sport, parlando del futuro della stella argentina. Il contratto di Lionelscadrà alla fine di giugno del 2021 e alcuni club – tra i quali L'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Laporta: «Farò il possibile per trattenere Messi al Barça»: L’ex presidente del Barcellona Joan L… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @CalcioFinanza: #Laporta: «Farò il possibile per trattenere #Messi al #Barcellona» - CalcioFinanza : #Laporta: «Farò il possibile per trattenere #Messi al #Barcellona» - clikservernet : Laporta: “Farò di tutto per trattenere Messi al Barcellona” - Noovyis : (Laporta: “Farò di tutto per trattenere Messi al Barcellona”) Playhitmusic - -