Germania, la diffusione della variante inglese è passata dal 6% al 22% in 15 giorni. Svezia non esclude lockdown: “Situazione grave” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Soltanto 15 giorni fa rappresentava il 6% dei casi di contagio di coronavirus in Germania. Ma in sole due settimane la diffusione della variante inglese – nota con il nome scientifico B117 – è passata al 22%. Numeri che preoccupano il governo tedesco, dove il ministro della Salute Jens Spahn ha però sottolineato che nel paese – che è in lockdown dallo scorso 16 dicembre e l’ha prorogato fino al 7 marzo – si continua a registrare un calo dei casi di infezione. Nelle ultime 24 ore sono state registrate altri 3.856 contagi e 528 vittime, e complessivamente finora sono 66.164 i decessi su 2.350.399 contagi con circa 129.700 casi attivi. Spahn, incontrando la stampa, ha inoltre ricordato che un anno fa annunciò l’inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Soltanto 15fa rappresentava il 6% dei casi di contagio di coronavirus in. Ma in sole due settimane la– nota con il nome scientifico B117 – èal 22%. Numeri che preoccupano il governo tedesco, dove il ministroSalute Jens Spahn ha però sottolineato che nel paese – che è indallo scorso 16 dicembre e l’ha prorogato fino al 7 marzo – si continua a registrare un calo dei casi di infezione. Nelle ultime 24 ore sono state registrate altri 3.856 contagi e 528 vittime, e complessivamente finora sono 66.164 i decessi su 2.350.399 contagi con circa 129.700 casi attivi. Spahn, incontrando la stampa, ha inoltre ricordato che un anno fa annunciò l’inizio ...

