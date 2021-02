Draghi diretta alle 10 in Senato presenta il programma di governo | chiederà coesione ai partiti

SenatoStampa : ??Domani 17 febbraio, alle 10, in Aula comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario #Draghi, e con… - fattoquotidiano : Draghi, il governo parte col piede sbagliato? Segui la diretta con Peter Gomez - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - Aquilottoblu : Governo, fiducia a Draghi in Senato: la diretta streaming , più dettagli : - GiulioMarini2 : RT @sole24ore: #Draghi, oggi è il giorno della fiducia. Tra pochi minuti il premier incaricato svelerà il suo programma. Segui qui la diret… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi diretta

scopre le carte: obiettivo, i fondi Ue La mala eredità che oradovrà gestire - di Raffaele Marmo Ladella giornata 8.42 - "Se Pd, M5S e Leu hanno formato un intergruppo ...Napolitano: bene scelta Mattarella,saprà affrontare i problemi 'Non potendo essere presente al dibattito sulla fiducia per ragioni di salute, desidero esprimere il mio convinto sostegno alla ...Un momento fondamentale per il Paese: Draghi pronuncerà il discorso alla Camera, alle ore 10 di oggi 17 febbraio. Ecco come seguire la diretta. Ormai manca poco ad un momento davvero decisivo per la ...Governo Draghi, cosa succede dopo il discorso in Senato. Dopo l’intervento di Draghi in Senato, la seduta sarà interrotta per consentire al premier di consegnare il testo delle ...