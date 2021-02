Draghi, capitolo ambiente: "Lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Una sfida poliedrica che vede al centro l’ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni umane”. Ecco dov’è la priorità dell’ambiente nel discorso al Senato di Mario Draghi. Non in una motivazione etica, che pure è presente. Non negli impegni internazionali, che pure sono citati e pesano. Ma in una deduzione logica dalla quale non si può prescindere: nessuna azione umana sarebbe possibile in un mondo divenuto inospitale. Ecco perché a quella premessa si lega l’impegno che si sintetizza in una frase: “Vogliamo Lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”. Una prospettiva che, per dirla con le parole usate da Draghi quando era presidente della Banca centrale europea, potrebbe suonare come “Environment, whatever it ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Una sfida poliedrica che vede al centro l’ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni umane”. Ecco dov’è la priorità dell’nel discorso al Senato di Mario. Non in una motivazione etica, che pure è presente. Non negli impegni internazionali, che pure sono citati e pesano. Ma in una deduzione logica dalla quale non si può prescindere: nessuna azione umana sarebbe possibile in un mondo divenuto inospitale. Ecco perché a quella premessa si lega l’impegno che si sintetizza in una frase: “Vogliamoun, nonuna”. Una prospettiva che, per dirla con le parole usate daquando era presidente della Banca centrale europea, potrebbe suonare come “Environment, whatever it ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi capitolo "Nuovo fisco in un solo colpo" Così Draghi cambia le tasse Tema delicato e potenzialmente esplosivo. C'era attesa a Palazzo Madama per il passaggio più spinoso del discorso del premier: il capitolo tasse, decisivo per chiarire la posizione di Mario Draghi sulla riforma fiscale . L'ex presidente della Bce, ben conscio dei ritardi dell'Italia in materia, detta la linea e accelera i tempi. ...

I temi caldi per il guardasigilli Cartabia In primis il capitolo prescrizione e, più in generale, la riforma della giustizia. Il discorso ...dove presumibilmente la guardasigilli seguirà da un lato la linea politica concordata con Draghi, e ...

Dagli Its al recupero delle ore in presenza perse, la ricetta Draghi per la scuola

Il discorso di Draghi: virus, Ue, giovani, donne, lavoro, ambiente, scuola "Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale dovere a cui siamo chiamati tutti io per primo". E' questo uno dei primi passaggi del discorso del ...

Tema delicato e potenzialmente esplosivo. C'era attesa a Palazzo Madama per il passaggio più spinoso del discorso del premier: il capitolo tasse, decisivo per chiarire la posizione di Mario Draghi sulla riforma fiscale. L'ex presidente della Bce, ben conscio dei ritardi dell'Italia in materia, detta la linea e accelera i tempi.

In primis il capitolo prescrizione e, più in generale, la riforma della giustizia.