Covid | focolaio in una casa di riposo | 33 anziani positivi | erano vaccinati

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Sant’Antonio Abate (Napoli) in una residenza per33 ospiti sono risultate contagiate dal Coronavirus. L’Asl Napoli 3 Sud ha notificato al Comune un nuovoall’interno dellaAlbergo ‘Divina Provvidenza’ di viaD’Auria. Le anzianestate tutte vaccinate all’inizio del mese con la prima dose del vaccino anti-, edin attesa di ricevere la seconda dose del vaccino. In citta’, sono complessivamente 48 i nuovi casi– tra cui le 33 anziane – e sono 6 i guariti. ‘L’allarme si e’ esteso anche al personale in servizio presso la struttura – spiega il sindaco Ilaria Abagnale – parte del quale e’ risultato anch’esso positivo al-19, dopo essersi ...

AREZZO - Anche la seconda ondata del Covid ha colpito duramente una Rsa, la Casa Pia di Arezzo. Numerosi contagi e alcuni decessi tra gli ospiti sono il drammatico bilancio del focolaio che si è sviluppato all'interno della struttura. Il gruppo di ricerca dell'Istituto Pascale di Napoli, in collaborazione con i colleghi dell'Università Federico II, hanno sequenziato per la prima volta una nuova variante del Coronavirus.