Covid a scuola: è grave un professore di musica nel napoletano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Melito si sono registrati ulteriori contagi all'interno delle scuole. Nel particolare è l'Istituto Falcone di corso Europa ad avere dei nuovi contagiati. Un professore di musica è ricoverato in terapia sub-intensiva. L'uomo si trova all'ospedale San Giuliano di Giugliano ed è in condizioni gravi. Nello stesso plesso inoltre si sono registrati altri 5 contagi tra gli studenti delle elementari e attualmente si trovano in quarantena fiduciaria La scuola rimarrà dunque chiusa fino al 1 marzo, come riporta il meridiano news. La decisione, avvenuta già nei giorni scorsi, aveva suscitato alcune polemiche. I genitori No Dad hanno infatti affisso egli striscioni per mostrare la loro volontà nel proseguire cn la modalità delle lezioni in presenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

