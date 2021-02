Che Dio Ci Aiuti, ricordate Margherita? Ecco oggi Miriam Dalmazio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Margherita Che Dio ci Aiuti – Solonotizie24Il racconto delle avventure di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti è cominciato al fianco di alcune ragazze che sono arrivate al convitto: Azzurra, Giulia e Margherita. La prima figlia di un famoso notaio, abile a mettersi sempre nei guai, Giulia ragazza madre accolta dal Suor Angela per il bene della piccola Cecilia… e in fine Ecco che arriva anche Margherita, laureata in medicina e pronta a intraprendere la specialistica, interpretata da Miriam Dalmazio. ricordate l’attrice? Nonostante l’addio allo sceneggiato, alcuni personaggi sono rimasti nel cuore dei fan della serie di Che Dio ci Aiuti come ad esempio Margherita, interpretata da Miriam ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Che Dio ci– Solonotizie24Il racconto delle avventure di Suor Angela in Che Dio ciè cominciato al fianco di alcune ragazze che sono arrivate al convitto: Azzurra, Giulia e. La prima figlia di un famoso notaio, abile a mettersi sempre nei guai, Giulia ragazza madre accolta dal Suor Angela per il bene della piccola Cecilia… e in fineche arriva anche, laureata in medicina e pronta a intraprendere la specialistica, interpretata dal’attrice? Nonostante l’addio allo sceneggiato, alcuni personaggi sono rimasti nel cuore dei fan della serie di Che Dio cicome ad esempio, interpretata da...

Pontifex_it : La fretta di volere tutto e subito non viene da Dio. Se ci affanniamo per il subito, dimentichiamo quel che rimane… - Pontifex_it : In questo tempo di #conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a c… - Pontifex_it : Iniziamo il cammino della #Quaresima. Esso si apre con le parole del profeta Gioele, che indicano la direzione da s… - damons_wife_ : dio rega ma che palle, fate sempre di tutt’erba un fascio - Volareinsieme3 : RT @Pontifex_it: In questo tempo di #conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore ap… -