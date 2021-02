Call of Duty: Black Ops Cold War in un nuovo trailer che svela la data di lancio della Stagione 2 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Call of Duty, Black Ops Cold War ha presentato l'imminente Stagione 2 con un trailer che mostra l'arrivo di un villain giocabile. Tuttavia, l'aspetto più importante è che la prossima Stagione entrerà in azione il 25 febbraio. Il filmato inizia con un membro dell'equipaggio di Frank Woods che viene abbattuto da uno sconosciuto soldato Nova 6. Come la rivelazione dell'operatore Stitch, una carta da gioco nota che questo antagonista si chiama Naga. Sembra che Naga abbia in mano un'arma simile al fucile d'assalto Galil molto amato dai fan ma da tempo assente. Il trailer è ambientato nel Laos del sud-est asiatico, location presente nella missione originale di Black Ops Crash Site. Sebbene potrebbe indicare una mappa completamente nuova, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ofOpsWar ha presentato l'imminente2 con unche mostra l'arrivo di un villain giocabile. Tuttavia, l'aspetto più importante è che la prossimaentrerà in azione il 25 febbraio. Il filmato inizia con un membro dell'equipaggio di Frank Woods che viene abbattuto da uno sconosciuto soldato Nova 6. Come la rivelazione dell'operatore Stitch, una carta da gioco nota che questo antagonista si chiama Naga. Sembra che Naga abbia in mano un'arma simile al fucile d'assalto Galil molto amato dai fan ma da tempo assente. Ilè ambientato nel Laos del sud-est asiatico, location presente nella missione originale diOps Crash Site. Sebbene potrebbe indicare una mappa completamente nuova, ...

