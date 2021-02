BTP, domanda per 83 miliardi di euro in prima asta dell’era Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – La domanda complessiva per la prima asta di BTP dell’era Draghi ha superato gli 83 miliardi di euro, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tesoro ha effettuato un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 10 anni e di un nuovo benchmark BTP€i a 30 anni (titolo indicizzato all’inflazione dell’area euro). Hanno partecipato al collocamento del BTP a 10 anni e del BTP€i a 30 anni rispettivamente circa 280 e 150 investitori. Degli 83 miliardi complessivi, oltre 66,5 miliardi per il BTP decennale e circa 16,5 miliardi per il BTP€i a 30 anni. Per entrambi i titoli, il 40,5% del collocamento è stato sottoscritto da fund manager, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lacomplessiva per ladi BTPha superato gli 83di, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tesoro ha effettuato un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 10 anni e di un nuovo benchmark BTP€i a 30 anni (titolo indicizzato all’inflazione dell’area). Hanno partecipato al collocamento del BTP a 10 anni e del BTP€i a 30 anni rispettivamente circa 280 e 150 investitori. Degli 83complessivi, oltre 66,5per il BTP decennale e circa 16,5per il BTP€i a 30 anni. Per entrambi i titoli, il 40,5% del collocamento è stato sottoscritto da fund manager, ...

