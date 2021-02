Berlusconi: “Un ‘centro con Renzi-Calenda-Toti? Non servono nuovi contenitori” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un grande partito centrista insieme a Fi ma anche Renzi o Toti e Calenda? ”Non servono nuovi contenitori’. Taglia corto Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a Porta’, e precisa: ”Io ricordo che Fi è il partito che da più di 25 anni rappresenta i valori fondamentali dell’Occidente, dalla libertà all’europeismo, e siamo sempre stati coerenti”. ”Noi di Fi abbiamo l’ambizione di tornare forti anche nei numeri come lo siamo sempre stati e credo che questo accadrà sicuramente”, assicura l’ex premier nel giorno del discorso del premier Mario Draghi al Senato per il voto di fiducia. Quanto alla svolta europeista della Lega, è frutto di convinzioni o di un legittimo calcolo politico? ”No, credo che sia una maturazione doverosa da parte della Lega”, afferma il Cavaliere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un grande partito centrista insieme a Fi ma anche? ”Non’. Taglia corto Silvio, ospite di ‘Porta a Porta’, e precisa: ”Io ricordo che Fi è il partito che da più di 25 anni rappresenta i valori fondamentali dell’Occidente, dalla libertà all’europeismo, e siamo sempre stati coerenti”. ”Noi di Fi abbiamo l’ambizione di tornare forti anche nei numeri come lo siamo sempre stati e credo che questo accadrà sicuramente”, assicura l’ex premier nel giorno del discorso del premier Mario Draghi al Senato per il voto di fiducia. Quanto alla svolta europeista della Lega, è frutto di convinzioni o di un legittimo calcolo politico? ”No, credo che sia una maturazione doverosa da parte della Lega”, afferma il Cavaliere ...

berlusconi : Tutta Forza Italia è parte del centro-destra che noi abbiamo fondato e non c’è nessuna differenziazione. Nel centro… - fisco24_info : Berlusconi: 'Un 'centro con Renzi-Calenda-Toti? Non servono nuovi contenitori': Il Cavaliere: 'Svolta europeista Le… - TV7Benevento : Berlusconi: 'Un 'centro con Renzi-Calenda-Toti? Non servono nuovi contenitori'... - lifestyleblogit : Berlusconi: 'Un 'centro con Renzi-Calenda-Toti? Non servono nuovi contenitori' - - Zeccarossa1 : @DelliEnzo @YesIKnowMyWay65 Perché cerca di distruggere il Pd credendosi Macron Perché ha tolto l'articolo 18 e ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ‘centro Fi: Milanato, 'esperienza Tajani fondamentale per rafforzamento e rilancio partito' Affaritaliani.it