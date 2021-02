Atletica, Gianmarco Tamberi decolla a Torun: 2.34 e minimo olimpico! Bogliolo corre in 8.00, Fabbri getta 20.11 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gianmarco Tamberi ha confezionato una prestazione da urlo a Torun (Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour di Atletica leggera e dove dal 4 al 7 marzo si disputeranno gli Europei al coperto. L’azzurro ha saltato 2.34 metri, misura eccezionale che vale il minimo per le Olimpiadi di Tokyo (fissato a 2.33) e che lo riporta a livelli che mancavano dal luglio 2016, quando a Montecarlo firmò il record nazionale (2.39) prima di infortunarsi e dover rinunciare alle Olimpiadi. Il marchigiano, che nel weekend sarà impegnato ai Campionati Italiani di Ancona, ha concluso la gara al terzo posto, perché ha superato la misura al terzo tentativo, a differenza di quanto fatto dal bielorusso Maksim Nedasekau e dall’ucraino Andriy Protsenko. Il ribattezzato Gimbo ha cercato anche il 2.36, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha confezionato una prestazione da urlo a(Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour dileggera e dove dal 4 al 7 marzo si disputeranno gli Europei al coperto. L’azzurro ha saltato 2.34 metri, misura eccezionale che vale ilper le Olimpiadi di Tokyo (fissato a 2.33) e che lo riporta a livelli che mancavano dal luglio 2016, quando a Montecarlo firmò il record nazionale (2.39) prima di infortunarsi e dover rinunciare alle Olimpiadi. Il marchigiano, che nel weekend sarà impegnato ai Campionati Italiani di Ancona, ha concluso la gara al terzo posto, perché ha superato la misura al terzo tentativo, a differenza di quanto fatto dal bielorusso Maksim Nedasekau e dall’ucraino Andriy Protsenko. Il ribattezzato Gimbo ha cercato anche il 2.36, ...

giornaleradiofm : Atletica: Tamberi vola a 2,34 e stacca il pass per i Giochi: (ANSA) - ROMA, 17 FEB - Gianmarco Tamberi salta sempre… - AtletiDisagiati : Grande Gianmarco! Con gara ancora in corso... #atletica - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica ??iniziata la Copernicus Cup di Torun, in Polonia, con Gianmarco Tamberi in pedana dalle 18.30 ? Bogliolo 8… - atleticaitalia : #atletica ??iniziata la Copernicus Cup di Torun, in Polonia, con Gianmarco Tamberi in pedana dalle 18.30 ? Boglio… - OA_Sport : #ATLETICA E' un Gianmarco Tamberi ambizioso quello che vuol viversi a pieno la stagione olimpica in vista di… -