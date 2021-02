Uomini e Donne, Gemma Galgani raggirata da un cavaliere? Maria De Filippi: “Sei un pollo e ci caschi sempre!” (Di martedì 16 febbraio 2021) La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 15 febbraio inizia subito con una discussione, ovvero quella tra Gemma Galgani, Maurizio G. e Maria Tona. Gemma infatti crede di esser stata raggirata dal cavaliere e non vuol più far parte di un triangolo a suo avviso falso. Anche Maria De Filippi sembra essere dello stesso avviso e la mette in guardia sulle vere intenzioni di Maurizio G. Tutto nasce dal fatto che Maurizio G. aveva portato un regalo per Gemma e voleva che fosse aperto in puntata. Questa sua insistenza affinché il regalo fosse a favore di telecamera ha fatto insospettire tutto lo studio, dagli opinionisti alla padrona di casa, Maria De Filippi, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) La puntata diandata in onda lunedì 15 febbraio inizia subito con una discussione, ovvero quella tra, Maurizio G. eTona.infatti crede di esser statadale non vuol più far parte di un triangolo a suo avviso falso. AncheDesembra essere dello stesso avviso e la mette in guardia sulle vere intenzioni di Maurizio G. Tutto nasce dal fatto che Maurizio G. aveva portato un regalo pere voleva che fosse aperto in puntata. Questa sua insistenza affinché il regalo fosse a favore di telecamera ha fatto insospettire tutto lo studio, dagli opinionisti alla padrona di casa,De, la ...

matteosalvinimi : Grazie alla Lega nasce il Ministero per le persone Disabili, sei milioni di donne e uomini, di bimbi e anziani e le… - chetempochefa : ' Se guardiamo i dati, gli ultimi prodotti dal Viminale, del 2020 , aumentano i femminicidi, diminuiscono il totale… - valeriafedeli : È giunto il momento di avere il coraggio di mettersi in campo per la leadership del @pdnetwork. Senza cedere a logi… - SuperGaietta : 'Essere donne è sempre molto difficile, quello discografico è un ambiente dove ai vertici ci sono tanti uomini quin… - PretentiousSong : @nothirondelle (cmq sono d'accordo, secondo me magari si e' un po' Problematique™ ma non c'è paragone da fare tra p… -