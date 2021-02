Ungheria spegne Klubradio, radio indipendente - L'Ue a Orban: 'Lasciatela trasmettere' (Di martedì 16 febbraio 2021) L'Ue ha chiesto all'Ungheria di consentire a Klubradio di continuare a trasmettere. La Commissione ha chiesto 'via lettera' che le frequenze sospese 'con motivazioni giuridiche molto discutibili' da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 febbraio 2021) L'Ue ha chiesto all'di consentire adi continuare a. La Commissione ha chiesto 'via lettera' che le frequenze sospese 'con motivazioni giuridiche molto discutibili' da ...

