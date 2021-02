“Silhouette” è il nuovo singolo di Diego Random! (Di martedì 16 febbraio 2021) Da venerdì 19 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Silhouette”, il nuovo singolo di Diego Random. Silhouette è un brano dalle sonorità intime e dirompenti che lascia spazio a melodie ampie e ad una narrazione carica di emozioni. Racconta la necessità di contatto fisico e mentale con la persona che si ama e al contempo le difficoltà e i tormenti che spesso ne conseguono. L’autore da spazio alle sue metafore attingendo ad un immaginario legato al mondo della cultura urban e streetwear, che incornicia questo singolo. Continui sono i riferimenti alla contrapposizione tra tormenti e gioie, bene e male, angeli e demoni, che confluiscono trovando una pace agrodolce nel caos dell’amore. Spiega l’artista a proposito del suo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 febbraio 2021) Da venerdì 19 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “”, ildiRandom.è un brano dalle sonorità intime e dirompenti che lascia spazio a melodie ampie e ad una narrazione carica di emozioni. Racconta la necessità di contatto fisico e mentale con la persona che si ama e al contempo le difficoltà e i tormenti che spesso ne conseguono. L’autore da spazio alle sue metafore attingendo ad un immaginario legato al mondo della cultura urban e streetwear, che incornicia questo. Continui sono i riferimenti alla contrapposizione tra tormenti e gioie, bene e male, angeli e demoni, che confluiscono trovando una pace agrodolce nel caos dell’amore. Spiega l’artista a proposito del suo ...

JUST0NED4Y : la silhouette di una leggenda...non vedo l’ora di vedere il suo nuovo lavoro ???????????? - MondoTV241 : Diego Random fuori con il nuovo singolo “Silhouette” #DiegoRandom - orsomarrone : REFLECTIONS (US): ascolta “Cicada” dal nuovo EP “Silhouette“ - Riccardoventi10 : RT @Metalitalia: REFLECTIONS (US): ascolta “Cicada” dal nuovo EP “Silhouette“ #REFLECTIONSUS - - Metalitalia : REFLECTIONS (US): ascolta “Cicada” dal nuovo EP “Silhouette“ #REFLECTIONSUS - -

Ultime Notizie dalla rete : Silhouette nuovo Nissan, svelato teaser nuova Qashqai in attesa di premiere

Manca meno di una settimana alla presentazione del nuovo Nissan Qashqai e il marchio giapponese ha deciso di svelare alcuni nuovi dettagli del pioniere ...look innovativo del frontale ed una silhouette ...

Cappotto moda 2021: elegante come Olivia Paladino aka Lady Conte

... i tacchi a spillo abbinati ai pantaloni a palazzo sublimano la silhouette della sua immagine in ... IT Il meglio della Haute Couture di Parigi LEGGI ORA Il nuovo taglio corto di Monica Bellucci LEGGI ...

REFLECTIONS (US): dal nuovo EP “Silhouette“ il video di “Cicada” - MetalPit.it MetalPit “Silhouette” è il nuovo singolo di Diego Random!

Da venerdì 19 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Silhouette”, il nuovo singolo di Diego Random. Silhouette è un brano dalle sonorità intime e ...

Skoda Fabia: le prime indiscrezioni sulla quarta generazione

Nuove proporzioni per la quarta generazione di Skoda Fabia. Sviluppata sul pianale Mqb-A0 del gruppo Volkswagen, la piccola della casa ceca monterà powertrain benzina della famiglia Evo. Pianale delle ...

Manca meno di una settimana alla presentazione delNissan Qashqai e il marchio giapponese ha deciso di svelare alcuni nuovi dettagli del pioniere ...look innovativo del frontale ed una...... i tacchi a spillo abbinati ai pantaloni a palazzo sublimano ladella sua immagine in ... IT Il meglio della Haute Couture di Parigi LEGGI ORA Iltaglio corto di Monica Bellucci LEGGI ...Da venerdì 19 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Silhouette”, il nuovo singolo di Diego Random. Silhouette è un brano dalle sonorità intime e ...Nuove proporzioni per la quarta generazione di Skoda Fabia. Sviluppata sul pianale Mqb-A0 del gruppo Volkswagen, la piccola della casa ceca monterà powertrain benzina della famiglia Evo. Pianale delle ...