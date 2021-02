Sanità, Gruppo FS: campioni da analizzare per trapianti viaggeranno sulle Frecce (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un viaggio che vale, letteralmente, una vita. Trenitalia ha firmato un accordo di collaborazione con il Centro nazionale trapianti per il trasporto dei campioni di materiale biologico che devono essere analizzati in laboratorio per poter stabilire la compatibilità tra donatore e ricevente prima di ogni trapianto. Ne dà notizia FS News, testata giornalistica online del Gruppo FS, sottolineando che quello dei campioni non costituisce il primo esempio di “trasporto speciale” affidato alle Frecce: lo scorso novembre un Frecciarossa ha trasportato da Firenze a Roma un farmaco salvavita destinato a un bambino affetto da una malattia rara, mentre a dicembre un Frecciargento ha consegnato nella Capitale un campione di plasma che doveva essere analizzato con urgenza. Per questa importante ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un viaggio che vale, letteralmente, una vita. Trenitalia ha firmato un accordo di collaborazione con il Centro nazionaleper il trasporto deidi materiale biologico che devono essere analizzati in laboratorio per poter stabilire la compatibilità tra donatore e ricevente prima di ogni trapianto. Ne dà notizia FS News, testata giornalistica online delFS, sottolineando che quello deinon costituisce il primo esempio di “trasporto speciale” affidato alle: lo scorso novembre un Frecciarossa ha trasportato da Firenze a Roma un farmaco salvavita destinato a un bambino affetto da una malattia rara, mentre a dicembre un Frecciargento ha consegnato nella Capitale un campione di plasma che doveva essere analizzato con urgenza. Per questa importante ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Gruppo Sanità, Gruppo FS: campioni da analizzare per trapianti viaggeranno sulle Frecce

Ne dà notizia FS News , testata giornalistica online del Gruppo FS, sottolineando che quello dei campioni non costituisce il primo esempio di "trasporto speciale" affidato alle Frecce: lo scorso ...

