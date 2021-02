Roma, verso l’Europa League: Dzeko tornerà titolare (Di martedì 16 febbraio 2021) In Europa contro il Braga Edin Dzeko tornerà titolare. Insieme lui giocherà Pedro cn Borja Mayoral destinato alla panchina Edin Dzeko è pronto per riprendersi una maglia da titolare. Dovrebbe accadere giovedì sera in Europa League quando la Roma affronterà il Braga nella gara di andata dei sedicesimi di finale i Europa League. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, insieme a Dzeko anche Pedro è sicuro di una maglia da titolare con Borja Mayoral destinato alla panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) In Europa contro il Braga Edin. Insieme lui giocherà Pedro cn Borja Mayoral destinato alla panchina Edinè pronto per riprendersi una maglia da. Dovrebbe accadere giovedì sera in Europaquando laaffronterà il Braga nella gara di andata dei sedicesimi di finale i Europa. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, insieme aanche Pedro è sicuro di una maglia dacon Borja Mayoral destinato alla panchina. Leggi su Calcionews24.com

Affaritaliani : Meteo Roma 17 febbraio. Ultimo giorno di nuvole, si va verso il sole pieno - signorness : RT @lost_location: Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945) . La scena simbolo del film, quando Pina (Anna Magnani) corre verso il cami… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #16febbraio #rassegnastampa 'Nuova stretta anti-varianti', l'allarme dell'Iss. Verso Sanremo, riecco Bugo: 'Amo i suoni senza… - lucostalb : RT @nonunadimeno: Ma che #sanvalentino2021!? Dall'inizio dell'anno sono 10 le donne uccise da ex, partner o familiari e l'emergenza ha res… - bobdvc : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Verso il Braga: out Smalling e Kumbulla, ottimismo per Ibanez ?? Dzeko e Pedro pronti a… -