Ordinanza in Lombardia, scattano 4 zone rosse sul territorio (Di martedì 16 febbraio 2021) Ordinanza in Lombardia, annuncio del governatore Attilio Fontana. Questi 4 comuni da domani passeranno a zona rossa. Nuove zone rosse in Lombardia: l’annuncio arriva direttamente da Attilio Fontana, governatore della Regione. Secondo quanto riferito, si tratta dei comuni di Viggiù (VA), Mede (PV), Castrezzato (BS) e Bollate (MI). Per questi ripartiranno dunque le restrizioni più severe L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 16 febbraio 2021)in, annuncio del governatore Attilio Fontana. Questi 4 comuni da domani passeranno a zona rossa. Nuovein: l’annuncio arriva direttamente da Attilio Fontana, governatore della Regione. Secondo quanto riferito, si tratta dei comuni di Viggiù (VA), Mede (PV), Castrezzato (BS) e Bollate (MI). Per questi ripartiranno dunque le restrizioni più severe L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa - Corriere : Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa - GFucci58 : RT @Corriere: Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa - cdghietta : RT @Corriere: Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa - Graficnovel : RT @Corriere: Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa -