Musei: il Maxxi ‘riparte’ con ‘Una storia per il futuro’, nel 2021 focus e progetti speciali (5) (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – Il 9 marzo inaugura ‘Aldo Rossi. L’architetto e le città’, a cura di Alberto Ferlenga, realizzata in collaborazione con la Fondazione Aldo Rossi, sponsor Molteni&C e UniFor. In continuità con la monografica dedicata nel 2019 a Gio Ponti, il Maxxi celebra un altro grande maestro italiano dell’architettura mondiale, archistar ante-litteram, primo italiano a vincere nel 1990 il Pritzker Prize. In mostra oltre 800 pezzi tra documenti, carteggi, modelli, schizzi, disegni e fotografie, tra cui le immagini di celebri autori quali Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Antonio Martinelli, Ugo Mulas (fino a ottobre 2021). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – Il 9 marzo inaugura ‘Aldo Rossi. L’architetto e le città’, a cura di Alberto Ferlenga, realizzata in collaborazione con la Fondazione Aldo Rossi, sponsor Molteni&C e UniFor. In continuità con la monografica dedicata nel 2019 a Gio Ponti, ilcelebra un altro grande maestro italiano dell’architettura mondiale, archistar ante-litteram, primo italiano a vincere nel 1990 il Pritzker Prize. In mostra oltre 800 pezzi tra documenti, carteggi, modelli, schizzi, disegni e fotografie, tra cui le immagini di celebri autori quali Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Antonio Martinelli, Ugo Mulas (fino a ottobre). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Musei: il Maxxi riparte con Una storia per il futuro nel 2021 focus e progetti speciali (7) - #Musei: #Maxxi… - zazoomblog : Musei: il Maxxi riparte con Una storia per il futuro nel 2021 focus e progetti speciali (9) - #Musei: #Maxxi… - TV7Benevento : Musei: il Maxxi 'riparte' con 'Una storia per il futuro', nel 2021 focus e progetti speciali (10)... - TV7Benevento : Musei: il Maxxi 'riparte' con 'Una storia per il futuro', nel 2021 focus e progetti speciali (9)... - TV7Benevento : Musei: il Maxxi 'riparte' con 'Una storia per il futuro', nel 2021 focus e progetti speciali (8)... -