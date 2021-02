Meloni a ‘Fuori dal coro’: «Arcuri va rimosso. I 400 milioni per le ‘primule’ gridano vendetta» (Di martedì 16 febbraio 2021) “Non si può salvare il paese andando al governo con la sinistra. Io penso che per salvare l’Italia bisogna liberarla dalla sinistra”. Parola di Giorgia Meloni, ospite questa sera a Fuori dal coro su Rete 4. Alla vigilia del voto di fiducia al Senato la leader di Fratelli d’Italia ribadisce la scelta di campo. No al governo, non proprio di ‘alto profilo’ come annunciato, di Mario Draghi. Una insalata di partiti troppo distanti tra loro per offrire risposte serie e coraggiose. Meloni: no a Draghi. Se litigano, decide la sinistra Meloni sottolinea che, numeri alla mano, la coalizione che sostiene il premier, per quanto allargata, è a trazione Pd. “I numeri non tradiscono. In questa legislatura – dice la leader di Fratelli d’Italia ospite di Mario Giordano – i numeri ce li ha la sinistra. Quando ci saranno divergenze in questo governo, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) “Non si può salvare il paese andando al governo con la sinistra. Io penso che per salvare l’Italia bisogna liberarla dalla sinistra”. Parola di Giorgia, ospite questa sera a Fuori dal coro su Rete 4. Alla vigilia del voto di fiducia al Senato la leader di Fratelli d’Italia ribadisce la scelta di campo. No al governo, non proprio di ‘alto profilo’ come annunciato, di Mario Draghi. Una insalata di partiti troppo distanti tra loro per offrire risposte serie e coraggiose.: no a Draghi. Se litigano, decide la sinistrasottolinea che, numeri alla mano, la coalizione che sostiene il premier, per quanto allargata, è a trazione Pd. “I numeri non tradiscono. In questa legislatura – dice la leader di Fratelli d’Italia ospite di Mario Giordano – i numeri ce li ha la sinistra. Quando ci saranno divergenze in questo governo, ...

GianniCestra69 : RT @SecolodItalia1: Meloni a ‘Fuori dal coro’: «Arcuri va rimosso. I 400 milioni per le ‘primule’ gridano vendetta» - SecolodItalia1 : Meloni a ‘Fuori dal coro’: «Arcuri va rimosso. I 400 milioni per le ‘primule’ gridano vendetta»… - 1987_Lorenza : Gobetti ha scritto su Facebook che l'offesa alla Meloni risale a 3 anni fa come se fosse caduta in prescrizione, e… - digitaliano : E Olanda, Canada .... Avvisare la #destra italiana, che a quanto pare non ha un amico fuori i confini nazionali o… - 26aprile : @CarlaLagorio @cristin40483739 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La Meloni invece vedi sbraitare in questo momento po… -