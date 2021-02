Massimo Galli sulle varianti del virus | “Ci sono e sono più contagiose Avremo problemi più seri in Italia”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nonostante la campagna delle vaccinazioni anti-Covid nel nostro Paese è già cominciata da tempo e sta proseguendo come stabilito, dobbiamo renderci conto che non siamo ancora del tutto arrivati alla risoluzione definitiva del problema. Di certo, la somministrazione del vaccino è basilare ai fine della prevenzione. Grazie ad esso si spera di poter evitare quantomeno, la L'articolo NewNotizie.it.

Commenta per primo 'Io ho il reparto invaso da nuove varianti e questo a breve potrebbe portarci problemi più seri' ha detto, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. 'Non ho ancora dati precisi, ma possiamo ipotizzare si tratti della variante inglese. Per ora non abbiamo ...Il professor, primario di malattie... Read More Primo Piano Covid, varianti preoccupano e gli esperti lanciano allarme: 'Rafforzare misure' 16 Febbraio 2021 Mentre il numero dei ... Massimo Galli lancia un allarme sulle variantti del virus: "Ci sono e sono più contagiose. Avremo problemi più seri in Italia" ... Si chiama Augusto, ha 85 anni, ed è il primo vaccinato tra i nati nel 1936 e negli anni precedenti. Dopo l'avvio delle prenotazioni, nella giornata di ieri (lunedì 15 febbraio), oggi sono state effett ...