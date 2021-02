La storia dell’Arma dei Carabinieri (Di martedì 16 febbraio 2021) Risale al 13 luglio del 1814 la nascita dell’Arma dei Carabinieri: a volere la sua istituzione fu il Re di Sardegna Vittorio Emanuele I. L’obiettivo che il monarca si proponeva di raggiungere era quello di assicurare l’ordine pubblico e di garantire la difesa della patria. Fu con questa prospettiva, quindi, che vide la luce l’Arma dei Carabinieri, che avrebbe avuto il compito di impegnarsi a favore della sicurezza sul territorio. Nel corso degli oltre due secoli di storia che hanno vissuto, i Carabinieri si sono dimostrati un punto di riferimento dal punto di vista istituzionale: una certezza in mezzo a tante disavventure. Un punto saldo nella storia In qualità di servitori della patria incorruttibili, i Carabinieri hanno lavorato prima agli ordini del sovrano e ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 febbraio 2021) Risale al 13 luglio del 1814 la nascitadei: a volere la sua istituzione fu il Re di Sardegna Vittorio Emanuele I. L’obiettivo che il monarca si proponeva di raggiungere era quello di assicurare l’ordine pubblico e di garantire la difesa della patria. Fu con questa prospettiva, quindi, che vide la luce l’Arma dei, che avrebbe avuto il compito di impegnarsi a favore della sicurezza sul territorio. Nel corso degli oltre due secoli diche hanno vissuto, isi sono dimostrati un punto di riferimento dal punto di vista istituzionale: una certezza in mezzo a tante disavventure. Un punto saldo nellaIn qualità di servitori della patria incorruttibili, ihanno lavorato prima agli ordini del sovrano e ...

Alessandria24C : La nostra storia - Su #YouTube un interessante filmato sulla Caserma Storica dell’Arma dei #Carabinieri a Camino (A… - aborgnino : RT @Raiofficialnews: Questa è una storia di pura utopia: una radio in mezzo al mare che utilizza l’informazione come arma contro l’odio. 'R… - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: Questa è una storia di pura utopia: una radio in mezzo al mare che utilizza l’informazione come arma contro l’odio. 'R… - Radio3tweet : RT @Raiofficialnews: Questa è una storia di pura utopia: una radio in mezzo al mare che utilizza l’informazione come arma contro l’odio. 'R… - maplewhite1912 : RT @Raiofficialnews: Questa è una storia di pura utopia: una radio in mezzo al mare che utilizza l’informazione come arma contro l’odio. 'R… -

Ultime Notizie dalla rete : storia dell’Arma L’uscita di Conte tra gli applausi. «Ma il mio impegno continua» Corriere della Sera