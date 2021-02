Isola dei Famosi 2021 | un famoso naufrago non passa le visite mediche e viene scartato dal reality

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 16 febbraio 2021) La nuova edizione dell’deidovrebbe partire giovedì 11 marzocon Ilary Blasi alla conduzione e Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata. Per gli opinionisti ci sono ancora dubbi, mentre per i naufraghi sono emersi già alcuni nomi sicuri. Tuttavia, proprio uno di questi che sembrava ormai pronto a sbarcare in Honduras, è stato costretto a rimanere a casa. Il motivo? Non avrebbe superato leprima della partenza a causa di un problema di salute inaspettato: ecco cosa è successo davvero.dei: unnon può partire In attesa di scoprire con certezza quando partirà la nuova edizione dell’dei, l’attenzione si è focalizzata sul cast che ...