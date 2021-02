Intanto nel mondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Arrestato il rapper Pablo Hasel in Spagna, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala a capo dell’Organizzazione mondiale del commercio, la giunta militare birmana blocca di nuovo internet. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Arrestato il rapper Pablo Hasel in Spagna, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala a capo dell’Organizzazione mondiale del commercio, la giunta militare birmana blocca di nuovo internet. Leggi

GassmanGassmann : ...si, intanto in Ungheria ,Orban sta spegnendo tutte le radio non allineate. Ormai è evidentemente una dittatura… - agorarai : 'Direi che questa crisi è stata pretestuosa e alla fine ricattatoria. Intanto tutto il resto si fermava. Ora sentia… - LivraghiAlberto : RT @GassmanGassmann: ...si, intanto in Ungheria ,Orban sta spegnendo tutte le radio non allineate. Ormai è evidentemente una dittatura nel… - ferne1908 : RT @Vijk1962: @davidefaraone Intanto potresti farti i caxxi tuoi, per cominciare. Oppure, torni nel PD e allora puoi dare il tuo contributo… - psicocek : RT @GassmanGassmann: ...si, intanto in Ungheria ,Orban sta spegnendo tutte le radio non allineate. Ormai è evidentemente una dittatura nel… -