Governo, Luigi Mattiolo nuovo consigliere diplomatico del presidente del Consiglio. Già ambasciatore in Israele, Turchia e Germania (Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha nominato l’ambasciatore Luigi Mattiolo suo consigliere diplomatico e rappresentante personale per i vertici G7 e G20. Mattiolo è attualmente ambasciatore italiano in Germania, carica che ricopre dal 2018 dopo aver passato tre anni alla guida della delegazione diplomatica italiana in Turchia. Nato a Roma nel 1957 il nuovo consigliere ha iniziato la sua carriera nel 1981. Un anno più tardi la prima esperienza all’estero presso l’ambasciata italiana a Mosca. Nel 2008 la nomina come ambasciatore in Israele. Nel mezzo una lunga serie di incarichi tra Farnesina, Unione europea, Onu e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Ildeldei ministri, Mario Draghi, ha nominato l’suoe rappresentante personale per i vertici G7 e G20.è attualmenteitaliano in, carica che ricopre dal 2018 dopo aver passato tre anni alla guida della delegazione diplomatica italiana in. Nato a Roma nel 1957 ilha iniziato la sua carriera nel 1981. Un anno più tardi la prima esperienza all’estero presso l’ambasciata italiana a Mosca. Nel 2008 la nomina comein. Nel mezzo una lunga serie di incarichi tra Farnesina, Unione europea, Onu e ...

