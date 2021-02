“Cuore allegro”: il libro d’esordio di Viola Lo Moro (Di martedì 16 febbraio 2021) Il libro di Viola Lo Moro, edito da Giulio Perrone Editore è una silloge poetica che seziona il Cuore. In queste poesie l’autrice affronta temi importanti che riguardano: gli affetti, la famiglia, le relazioni, i sentimenti, le paure, le sofferenze. Lo fa attraverso una poetica tagliente, che fraziona il Cuore come se stesse eseguendo un’operazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giosué Carducci: lo scrittore toscano Premio Strega 2019: i libri candidati Morte Andrea Camilleri: il padre di Montalbano Questa non è l’Italia di Alan Friedman A.L. Jackson “La strada che mi porta da te” C’era una volta Hollywood criminale di S. Ramacci e D. Giuliani Leggi su webmagazine24 (Di martedì 16 febbraio 2021) IldiLo, edito da Giulio Perrone Editore è una silloge poetica che seziona il. In queste poesie l’autrice affronta temi importanti che riguardano: gli affetti, la famiglia, le relazioni, i sentimenti, le paure, le sofferenze. Lo fa attraverso una poetica tagliente, che fraziona ilcome se stesse eseguendo un’operazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Giosué Carducci: lo scrittore toscano Premio Strega 2019: i libri candidati Morte Andrea Camilleri: il padre di Montalbano Questa non è l’Italia di Alan Friedman A.L. Jackson “La strada che mi porta da te” C’era una volta Hollywood criminale di S. Ramacci e D. Giuliani

L'opera di Viola Lo Moro "Cuore allegro", edita da Giulio Perrone Editore, è una raccolta poetica che trae origine dalle sofferenze emotive e fisiche a cui l'essere umano è quotidianamente sottoposto

