Cinema | ‘Allen v Farrow’ | un doc Hbo indaga su accuse di abusi del regista**

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Negli ultimi dieci anni, i registi americani Kirby Dick e Amy Ziering hanno intrapreso una crociata, gettando luce sui fallimenti delle istituzioni nell’affrontare glisessuali e dando una piattaforma ai sopravvissuti. Hanno smascherato il marciume nelle forze armate (The Invisible War), nei campus universitari (The Hunting Ground) e nell’industria musicale. Ogni documentario si è concluso con un elenco degli accusati e dei coinvolti che hanno rifiutato di essere intervistati.In quest’ottica, è facile capire perché la saga di Woody Allen – Mia Farrow sia un argomento interessante per Dick e Ziering. Nel 1992, Allen fu accusato di aver molestato la figlia adottiva Dylan, allora di sette anni. Le, che Allen ha ripetutamente negato, non hanno portato népenali né a una completa assoluzione ...