Capello | retroscena sul top player | «Sono stato io a portarlo alla Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Fabio, ex allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando anche di alcuni temi in casa bianconera L’ex allenatore della Juve, Fabio, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Le sue parole. JUVE – «Pirlo era partito con un concetto di calcio, poi ha giustamente adattato il gioco alle caratteristiche e al valore dei calciatori. La fase della sperimentazione, però, è costata il ritardo in campionato. Ma le idee orachiare: la sconfitta al San Paolo è nata da una manata di Chiellini, oggi falli così si puniscono però non puoi saltare come un pinguino». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 IBRAHIMOVIC – «Ibra l’ho portato io in Italia, dall’Ajax, è un grande calciatore e un grande personaggio: non si può discutere, ...