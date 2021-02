TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 21 al 27 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 21 gennaio a sabato 27 febbraio 2021: Michelle vende i propri gioielli, salvo poi rendersi conto di essere stata truffata. Quando Paul lo scopre, però, riesce a fermare il malvivente e restituire ancora una volta i gioielli alla ragazza, che lo premia con una notte D’AMORE! Franzi è sollevata nello scoprire che Tim ha rimediato solo una commozione cerebrale nell’incidente al lago. Capendo di non poter ingannare la sua ex, il giovane Saalfeld decide di rivelarle tutta la verità su quanto accaduto… Tim e Franzi, TEMPESTA D’AMORE © ARD/Christof ArnoldKarl sembra scomparso dalla faccia della terra e nessuno sa spiegarsi cosa gli sia accaduto. Christoph è determinato a trovare l’uomo, nella ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 febbraio 2021)settimanali di, puntate da domenica 21 gennaio a sabato 27: Michelle vende i propri gioielli, salvo poi rendersi conto di essere stata truffata. Quando Paul lo scopre, però, riesce a fermare il malvivente e restituire ancora una volta i gioielli alla ragazza, che lo premia con una notte! Franzi è sollevata nello scoprire che Tim ha rimediato solo una commozione cerebrale nell’incidente al lago. Capendo di non poter ingannare la sua ex, il giovane Saalfeld decide di rivelarle tutta la verità su quanto accaduto… Tim e Franzi,© ARD/Christof ArnoldKarl sembra scomparso dalla faccia della terra e nessuno sa spiegarsi cosa gli sia accaduto. Christoph è determinato a trovare l’uomo, nella ...

