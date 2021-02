Simulavano furti di auto a Napoli per rivenderle a Palermo: 16 indagati per truffa alle assicurazioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Simulavano furti di auto per poi rivenderle I carabinieri hanno scoperto una banda che operava tra Napoli e Palermo su auto di grossa cilindrata mettendo a segno truffe alle assicurazioni. A scoprire la truffa i carabinieri della compagnia di Misilmeri e della squadra mobile. Il gip del tribunale di Palermo, su richiesta della procura, ha firmato un’ordinanza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021)diper poiI carabinieri hanno scoperto una banda che operava trasudi grossa cilindrata mettendo a segno truffe. A scoprire lai carabinieri della compagnia di Misilmeri e della squadra mobile. Il gip del tribunale di, su richiesta della procura, ha firmato un’ordinanza L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

