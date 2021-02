Scintille tra Juric e D’Aversa, dopo il gol del pari arriva il chiarimento (Di lunedì 15 febbraio 2021) Momenti accesi a bordo campo al Bentegodi tra D’Aversa e Juric dopo il rigore dell’1-0 per il Parma. Il tecnico degli scaligeri stava protestando con il quarto uomo per il penalty e appena ha sentito i commenti del collega gli ha urlato: “Che c… vuoi, fatti i c… tuoi”. Poco dopo è arrivato il pareggio di Dimarco e l’esultanza del croato si è interrotta per chiedere scusa a D’Aversa: “Mi conosci, sono fatto così”. E pace fatta. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Momenti accesi a bordo campo al Bentegodi trail rigore dell’1-0 per il Parma. Il tecnico degli scaligeri stava protestando con il quarto uomo per il penalty e appena ha sentito i commenti del collega gli ha urlato: “Che c… vuoi, fatti i c… tuoi”. Pocoto il pareggio di Dimarco e l’esultanza del croato si è interrotta per chiedere scusa a: “Mi conosci, sono fatto così”. E pace fatta. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Rosifregnan : RT @TempiReali: interessante la gara in corso tra i due Mattei contro #Ricciardi #Speranza e il #lockdown. Salvini si esprime in prima per… - il_piccolo : Trieste, un mese di inattività del Consiglio comunale: scintille tra maggioranza e opposizioni - andreamerloK : RT @mazziottidicels: Per @Geopoliticainfo parlo di come le scintille tra Francia e Germania sull'idea di autonomia strategica dell'Europa p… - peterkama : scintille tra zaia e la giornalista di piazza pulita ?? se non fai parte della corte il doge tira fuori gli artigli - akhetaton11 : RT @mazziottidicels: Per @Geopoliticainfo parlo di come le scintille tra Francia e Germania sull'idea di autonomia strategica dell'Europa p… -