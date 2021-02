Sci | Mondiali Cortina | la Shiffrin ingrana la sesta | sua la combinata femminile

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 15 febbraio 2021)medaglia d’oro iridata (e nona complessiva) in carriera per Mikaeelanelladeidi2021. La statunitense ha costruito la sua fantastica vittoria sin dal mattino, quando si è classificata al terzo posto di un nulla dietro a Federica Brignone ed Elena Curtoni, poi si è scatenata nello slalom del pomeriggio, dove ha preceduto con il tempo di 2’07?22 la slovcacca Petra Vlhva, staccata di 86, e la cmapinessa olimpica della specialità Michelle Gisin di 89 centesimi. Niente da fare invece per Brignone, uscita dopo tre porte dello slalom in unna giornata che l’aveva vista brillante protagonista nel supergigante del mattino, dove aveva realizzato il miglior tempo. Così la migliore azzurra di giornata è risultata Curtoni, quarta a 2?35 dalla ...