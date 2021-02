Ricciardi torna a parlare di lockdown: “Serrare le fila. Cerco di dare consigli utili” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il dottor Ricciardi ha ribadito strenuamente la necessità estrema di un lockdown. Continua a ripeterlo oramai da mesi e pochi giorni fa è tornato alla carica asserendo come sia ormai chiaro che le “attuali misure non sono sufficienti”. Ma alcuni sembrano non aver gradito i suoi interventi e date le proteste ha detto: “se i miei consigli non sono utili mi faccio da parte“. Questo il commento circa le sue probabili dimissioni. Poi ha sottolineato: “C’è una situazione epidemiologica oggi grave, ingravescente, incompatibile con gli assembramenti e pericolosa per l’arrivo di queste varianti molto insidiose dal punto di vista della contagiosità e della letalità, e anche in qualche caso capaci di sfuggire al vaccino. Bisogna Serrare le fila”. Propongo di “fare una chiusura ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il dottorha ribadito strenuamente la necessità estrema di un. Continua a ripeterlo oramai da mesi e pochi giorni fa èto alla carica asserendo come sia ormai chiaro che le “attuali misure non sono sufficienti”. Ma alcuni sembrano non aver gradito i suoi interventi e date le proteste ha detto: “se i mieinon sonomi faccio da parte“. Questo il commento circa le sue probabili dimissioni. Poi ha sottolineato: “C’è una situazione epidemiologica oggi grave, ingravescente, incompatibile con gli assembramenti e pericolosa per l’arrivo di queste varianti molto insidiose dal punto di vista della contagiosità e della letalità, e anche in qualche caso capaci di sfuggire al vaccino. Bisognale”. Propongo di “fare una chiusura ...

