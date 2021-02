Puglia | concorso infermieri | circa duemila partecipanti il primo giorno Le selezioni iniziate oggi a Bari proseguiranno fino a venerdì

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Quasi 2milanella prima giornata delunico regionale perdella ASL. Le prove concorsuali sono partite stamattina poco prima delle 8, quando sono stati aperti i cancelli per l’ingresso: 930 i candidati alla prima sessione, 1.015 nella seconda, tenutasi a partire dalle ore 14 , per un totale di 1945. Gli, al termine delle prove si prevede che saranno tra i 9 e 10mila, arrivano da tutta Italia e oltre. In maggioranza da, Calabria, Sicilia, Campania, ma anche Basilicata, Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. Tra i candidati anche 42provenienti dal Regno Unito, 39 dalla Germania, 3 dall’Irlanda, 1 da Malta e ...

leomirti : RT @marcmaggioni: Il concorsone al chiuso con migliaia di persone si può fare ma lo sci all'aperto è vietato. - NoiNotizie : #Puglia, concorso infermieri: circa duemila partecipanti il primo giorno - amcalexcap : @PierluigiBattis Già... Lockdown per gli sciatori.... Mentre i pendolari viaggiano accalcati a centinaia su metro e… - conlachitarra : RT @marcmaggioni: Il concorsone al chiuso con migliaia di persone si può fare ma lo sci all'aperto è vietato. - Esterin62237737 : RT @marcmaggioni: Il concorsone al chiuso con migliaia di persone si può fare ma lo sci all'aperto è vietato. -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia concorso

Brundisium.net Tweet La dea bendata fa ancora tappa in: neldel SuperEnalotto del 13 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un '5' da 26.611,81 euro. Con la stessa schedina, convalidata presso l'Habanos Cafè di via Santa Sabina 151 di ...L'obiettivo del- ideato e promosso fin dalla sua prima edizione da DiaSorin e ora passato ... il 10% dalla Campania e dall'Emilia Romagna, l'8% da Abruzzo, Piemonte e, il 6% dalle ...Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Quasi 2mila partecipanti nella prima giornata del concorso unico regionale per infermieri della ASL Bari. Le prove concorsuali sono partite stamattina poc ...Quasi 2mila partecipanti nella prima giornata del concorso unico regionale per infermieri della ASL Bari. Le prove concorsuali sono partite stamattina poco prima delle 8, quando sono stati aperti i ca ...