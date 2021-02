Perini Navi, Ferretti e Sanlorenzo unite per il salvataggio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ferretti Group e Sanlorenzo annunciano la creazione di una newCo in joint venture paritetica per rilevare Perini Navi , dichiarata fallita dal tribunale di Lucca lo scorso 29 gennaio. Attraverso la ... Leggi su lanazione (Di lunedì 15 febbraio 2021)Group eannunciano la creazione di una newCo in joint venture paritetica per rilevare, dichiarata fallita dal tribunale di Lucca lo scorso 29 gennaio. Attraverso la ...

